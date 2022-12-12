Депутат Останина призвала регулировать деятельность психологов

Сегодня некоторые психологи оказывают людям помощь после трех недель курсов, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Очень многие выдают себя за психологов, прослушав трехнедельный курс. Этого недостаточно. У нас есть ассоциация психологов, они вышли с идеей, чтобы эта деятельность регулировалась государством, чтобы отсечь непрофессионалов. Нам нужна профессиональная психологическая поддержка, но для этого психологи должны регулировать свою деятельность. И закон сейчас разрабатывает профессиональное психологическое сообщество», - отметила она.

Зачастую маги и целители наносят непоправимый ущерб здоровью граждан, иногда речь идет о летальных исходах, заявила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

