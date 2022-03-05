Стало известно, какой продукт защищает от рака легких

Черный перец защищает от развития рака легких. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман.

Он отметил, что этот продукт содержит пиперин. По словам врача, это вещество замедляет рост раковых клеток и предупреждает развитие рака кишечника.

Назван напиток, увеличивающий риск развития рака

При это кардиолог подчеркнул, что черный перец содержит витамин А, помогающий укрепить роговицу глаза и поддержать остроту зрения.

Ранее Гандельман и его коллега телеведущая Елена Малышева заявили, что оливковое масло снижает смертность от рака и других опасных заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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