Стало известно, какой продукт защищает от рака легких
Черный перец защищает от развития рака легких. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман.
Он отметил, что этот продукт содержит пиперин. По словам врача, это вещество замедляет рост раковых клеток и предупреждает развитие рака кишечника.
При это кардиолог подчеркнул, что черный перец содержит витамин А, помогающий укрепить роговицу глаза и поддержать остроту зрения.
Ранее Гандельман и его коллега телеведущая Елена Малышева заявили, что оливковое масло снижает смертность от рака и других опасных заболеваний.
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