Названы девять полезных для сердца продуктов
Диетолог Фатма Байсал Юсуф рассказала о продуктах, которые будут полезны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает газета Sözcü.
Для уменьшения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний врач рекомендует употреблять по одной дольке чеснока, предварительно ее раздавив.
Диетолог посоветовала чаще есть рыбу, приготовленную на пару или гриле, из-за большого содержания в ней жирных кислот омега-3 с высокими антиоксидантными свойствами, которые препятствую образованию тромбов.
Юсуф считает, что шесть-семь орехов фундука и два-три грецких ореха трижды в неделю укрепят сердце благодаря содержащимся в них магнию и клетчатке.
Перемолотые семена льна, добавленные в йогурт или суп, тоже полезны для сердца. Как и цельнозерновая мука из овса и ржи благодаря содержанию в них витаминов В и Е.
Зеленый чай, напиток из шалфея или ромашки, красный виноград, помидоры и арбузы содержат антиоксиданты и выводят из организма вредные вещества.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН отметила, что когда все СМИ наперебой твердят о здоровом образе жизни, невозможно продолжать питаться только фастфудом.
«Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать», - отметила медик.
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