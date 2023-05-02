Названы день и место прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Прощание с российским модельером Валентином Юдашкиным назначено на субботу, 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы. Эту дату назвали ТАСС в пресс-службе его дома моды. Траурная церемония должна начаться в 11 часов утра.
При этом место похорон Народного художника России пока не называется. Модельер умер во вторник, 2 мая в возрасте 59 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вскоре президент РФ подготовит телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Валентина Юдашкина.
Как уточняет НСН, семь лет назад у модельера диагностировали онкологическое заболевание – злокачественную опухоль почки с метастазами в головном мозге. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера ухудшилось.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее стало известно о смерти знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева. Он ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru