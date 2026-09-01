Захарова пообещала ответ на закрытие Русского дома в Берлине
Россия подготовит достойный ответ на решение немецких властей закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По словам дипломата, российские учреждения давно не давали покоя правящей верхушке ФРГ, поэтому теперь власти Германии придумали повод для их закрытия. Захарова подчеркнула, что Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений под абсолютно надуманным предлогом. При этом никаких убедительных доказательств своей позиции немецкая сторона не предъявила, поскольку их просто не существует.
Представитель МИД также отметила, что сам Берлин полностью замаран участием в разжигании украинского конфликта и причастностью к терактам против мирных жителей. Именно поэтому немецкие власти искали, за что можно зацепиться, чтобы закрыть Русский дом, который давно им не давал покоя.
«На все антироссийские решения Москва даст ответ», – пообещала официальный представитель МИД РФ.
В понедельник, 1 сентября, правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о контрмерах – будут закрыты Русский дом и консульство РФ, передает RT.
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