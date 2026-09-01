Представитель МИД также отметила, что сам Берлин полностью замаран участием в разжигании украинского конфликта и причастностью к терактам против мирных жителей. Именно поэтому немецкие власти искали, за что можно зацепиться, чтобы закрыть Русский дом, который давно им не давал покоя.

«На все антироссийские решения Москва даст ответ», – пообещала официальный представитель МИД РФ.

В понедельник, 1 сентября, правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о контрмерах – будут закрыты Русский дом и консульство РФ, передает RT.

