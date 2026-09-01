Подтверждение темной материи помогло бы ученым объяснить непонятные свойства движения звезд и галактик, а также закрыть другие вопросы. Об этом НСН рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ученые зафиксировали возможный сигнал темной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN (LZ), который проводится на глубине около 1,5 км в бывшей золотой шахте в американской Южной Дакоте, сообщает Reuters. Детектор эксперимента заполнен 10 тоннами жидкого ксенона и предназначен для поиска крайне редких столкновений гипотетических частиц темной материи с атомами вещества. В результате эксперимента исследователи зарегистрировали единичное событие ядерной отдачи. При этом речь пока идет лишь о возможном сигнале, а не о подтвержденном обнаружении темной материи. Вибе раскрыл, для чего ищут доказательства темной материи.

«Это некое объяснение, которое было предложено для непонятных свойств движений галактик во Вселенной, непонятных свойств движения звезд в этих галактиках. Движение выглядит так, словно помимо той массы, которую мы видим, существует еще некая масса, которую мы принципиально видеть не можем. И вот это гипотетическое вещество, которое обладает этой массой, получило название темной материи. Когда эта материя появляется в моделях, она очень хорошо объясняет вот эти непонятные движения и позволяет закрыть еще некоторые вопросы, но при этом неприятно то, что она остается гипотезой. И поэтому много усилий предпринимается для того, чтобы поймать те частицы, которые могут составлять вот эту темную материю. Однако пока все поиски безуспешны», — раскрыл он.