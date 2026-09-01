Зафиксировали сигнал: Где и зачем ищут темную материю
Дмитрий Вибе и Владимир Кекелидзе раскрыли НСН, что пока все эксперименты по доказательству темной материи не принесли результатов.
Подтверждение темной материи помогло бы ученым объяснить непонятные свойства движения звезд и галактик, а также закрыть другие вопросы. Об этом НСН рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Ученые зафиксировали возможный сигнал темной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN (LZ), который проводится на глубине около 1,5 км в бывшей золотой шахте в американской Южной Дакоте, сообщает Reuters. Детектор эксперимента заполнен 10 тоннами жидкого ксенона и предназначен для поиска крайне редких столкновений гипотетических частиц темной материи с атомами вещества. В результате эксперимента исследователи зарегистрировали единичное событие ядерной отдачи. При этом речь пока идет лишь о возможном сигнале, а не о подтвержденном обнаружении темной материи. Вибе раскрыл, для чего ищут доказательства темной материи.
«Это некое объяснение, которое было предложено для непонятных свойств движений галактик во Вселенной, непонятных свойств движения звезд в этих галактиках. Движение выглядит так, словно помимо той массы, которую мы видим, существует еще некая масса, которую мы принципиально видеть не можем. И вот это гипотетическое вещество, которое обладает этой массой, получило название темной материи. Когда эта материя появляется в моделях, она очень хорошо объясняет вот эти непонятные движения и позволяет закрыть еще некоторые вопросы, но при этом неприятно то, что она остается гипотезой. И поэтому много усилий предпринимается для того, чтобы поймать те частицы, которые могут составлять вот эту темную материю. Однако пока все поиски безуспешны», — раскрыл он.
В свою очередь вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе заявил НСН, что пока все, что находят в ходе различных экспериментов, как правило, не имеет отношения к темной материи. При этом он раскрыл, что российские ученые также заинтересованы в поиске темной материи.
«Есть темная материя и есть темная энергия — это те вещи, которые пока не очень поняты. Поисков много, но пока те вещи, которые наблюдают, оказываются не связаны с темной материей и темной энергией. Ищут в том числе и в космосе, и здесь, в столкновении элементарных частиц. Сейчас нами изучено лишь 5%, остальные 90-95% непонятой материи нам нужно понять. К чему это приведет — никто не знает. Подобные эксперименты проводятся и в России. Российские ученые участвуют в частности в ряде проектов, в которых есть потенциал поиска темной материи. Эти эксперименты идут как ЦЕРНе ((CERN) — Европейская организация по ядерным исследованиям. — Прим. НСН), в которых участвовали российские ученые, так и на ускорителях в России», — подытожил он.
Ранее в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена сообщили, что ученые из России нашли новые доказательства версии о космической катастрофе на дне Онежского озера в Карелии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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