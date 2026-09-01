Новым трендом среди российских школьников стала кудрявая прическа, и мальчики от 9 до 17 лет все чаще записываются в барбершопы на химическую завивку, пишут СМИ. Лисовец заметил, что тренд подходит не всем.

«Все тренды на стрижки повторяются. Все это уже было в 80-х. Думаю, кудри вернулись в моду, поскольку уличный стиль сегодня – номер один. Такой стиль предполагает хаос на голове, а кудри дают такой эффект. Нет ощущения ухоженности. Образ отсылает к скейтбордингу и серфингу. Ассоциативно это кудрявый парень в бейсболке, из-под которой выбивается прическа. Желая достичь этого эффекта, многие стали делать химическую завивку. Кудри очень молодят и простят. Если хотите выглядеть более неряшливо, то кудрявая голова хороший вариант. Однако подбирать такую прическу к лицу нужно очень индивидуально. Не всем подходят кудри», - объяснил он.

Как добавил собеседник НСН, в тренде сегодня чуть удлиненные мужские прически без бритых висков.

«Самая модная прическа сегодня – чуть удлиненная. Тогда вы будете выглядеть неряшливо, неухоженно и модно. Точно стоит избегать бритых висков. Также быстро уже стала массовой стрижка «шапочка». Быть как все – не супертренд. Я бы исключил такой вариант стрижки, это выглядит обыденно, даже с кудрявыми волосами», - уточнил Лисовец.

Ранее модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин сообщил, что главным цветом осени-зимы 2026/27 на подиумах Милана и Парижа стал желтый. По его словам, речь идет об оттенках «от сложного горчичного до масляного оттенка». Он также отметил, что одним из трендов этой осени является желтое пальто, которое «физически труднее не заметить, чем черное», напоминает «Радиоточка НСН».

