Названы дата и место прощания с Быстрицкой

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года, состоится 29 числа. Между тем, «Дни.ру» отмечают, что церемония пройдёт в Малом театре.

Кроме того, стало известно, что Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр Сергей Собянин. Градоначальник назвал артистку женщиной удивительной красоты и благородства, подчёркивает RT.

В последние годы актриса, чьей самой известной работой стала роль Аксиньи в фильме Сергея Бондарчука «Тихий дон», сильно болела, пишет РИА ФАН .

Режиссер, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко рассказал НСН, что Элина Быстрицкая была для него знаком времени.

