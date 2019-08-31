Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерию Гущину.
Время начала мероприятия 13.00. Отмечается, что пока неизвестно, где актер будет похоронен.
Числов умер 29 августа от пневмонии в московской больнице. Ему было 54 года.
Напомним, Александр Числов получил известность как мастер комического эпизода. На его счету роли в более чем 140 фильмах и сериалах, в частности, он снялся в «Легенде №17», «Каменской 2», «Участке», «На углу, у Патриарших 3», «Не родись красивой» и других.
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