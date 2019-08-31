Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерию Гущину.

Время начала мероприятия 13.00. Отмечается, что пока неизвестно, где актер будет похоронен.