У семьи актёра Числова нет денег на похороны «короля эпизода»

Актер Денис Сердюков, который был ближайшим другом артиста Александра Числова, заявил, что у родных скончавшегося «короля эпизода». Как пишет сайт KP.Ru, двухкомнатная квартира в Алтуфьево, которая досталась Числову при расселении общежития, была его единственным ценным имуществом.

Источник отмечает, что, несмотря на обилие ролей, Александра Числова, который скончался в возрасте 54 лет в реанимации 33-й больницы в Сокольниках от пневмонии, нельзя было назвать обеспеченным человеком. По словам Дениса Сердюкова, его гонораров хватало лишь на повседневные траты.

«Теперь хоронить артиста не на что. Из близких родственников у актера осталась лишь старенькая мама», - отметил актёр.

О проблемaх aктерa несколько дней нaзaд рaсскaзaли в выпуске прогрaммы «Aндрей Мaлaхов. Прямой эфир». Сообщaлось, что Числов не может сaмостоятельно передвигaться и не ест из-зa боязни быть отрaвленным.

Напомним, Александр Числов получил известность как мастер комического эпизода. Он сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах. В его послужном списке роли в «Легенде №17», «Каменской 2», «Участке», «На углу, у Патриарших 3», «Не родись красивой» и других.



