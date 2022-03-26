Названы бюджетные способы защитить автомобиль от угона

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал варианты самостоятельно защитить автомобиль от угона в комментарии Lenta.ru.

Названы способы защиты автомобиля от угона

Так, отследить автомобиль можно с помощью простого кнопочного телефона. Для этого на аппарате необходимо отключить звук и вибрацию, держать его заряженным, спрятав под сиденье авто. Специалисты МВД могут запросить биллинг телефона у мобильного оператора в случае угона машины и получить сведения о ее местонахождении.

Простые механические меры: установка замков на капот и коробку передач - также могут защитить от угона автомобиля.

Кроме того, Игорь Моржаретто рекомендовал парковать машину в освещенных местах, оборудованных видеокамерами.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков заявил, что стопроцентного варианта защитить машину от угона не существует, сообщает «Вечерняя Москва».

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ТЕГИ:Мобильные ТелефоныУгонАвтомобильИгорь Моржаретто
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