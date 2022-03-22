Автоэксперт рассказал о способах защиты машины от угона
Заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков заявил, что стопроцентного варианта защитить машину от угона не существует, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, одним из самых эффективных механических способов минимизировать вероятность угона являются блокираторы на руль.
Также он посоветовал обратить внимание на GPS-трекеры и прочие современные гаджеты, позволяющие отслеживать положение автомобиля, и при этом не исключать и народные методы.
«Некоторые умельцы на машинах старого выпуска могут выкручивать свечу зажигания. Это дедовские методы, которые тем не менее актуальны и не позволяют быстро похитить автомобиль», — отметил Урюков.
Эксперт добавил, что перед покупкой машины можно изучить рейтинги наиболее угоняемых моделей, которые составляют крупные страховые компании, и оформить страховку от угона.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что самые серьёзные системы безопасности бывают у европейских автомобилей, а японские и корейские производители в этом плане немного отстают, сообщает RT.
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