Автоэксперт рассказал о способах защиты машины от угона

По его словам, одним из самых эффективных механических способов минимизировать вероятность угона являются блокираторы на руль.

Также он посоветовал обратить внимание на GPS-трекеры и прочие современные гаджеты, позволяющие отслеживать положение автомобиля, и при этом не исключать и народные методы.

«Некоторые умельцы на машинах старого выпуска могут выкручивать свечу зажигания. Это дедовские методы, которые тем не менее актуальны и не позволяют быстро похитить автомобиль», — отметил Урюков.

Эксперт добавил, что перед покупкой машины можно изучить рейтинги наиболее угоняемых моделей, которые составляют крупные страховые компании, и оформить страховку от угона.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что самые серьёзные системы безопасности бывают у европейских автомобилей, а японские и корейские производители в этом плане немного отстают, сообщает RT.