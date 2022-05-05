Названо время проведения «Бессмертного полка» 9 мая в Москве

Участники шествия пройдут от Ленинградского проспекта до Красной площади. Общая длина маршрута составит семь километров. Планируется, что в акции примут участие около одного миллиона человек.



В этот день станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» работать не будут будут.



В 2020 и 2021 году шествия не проводились из-за пандемии COVID-19.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, посетивший Мариуполь, сообщил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в этом году в Донецке или Луганске не будет, но время для этого скоро настанет.







