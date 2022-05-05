Названо время проведения «Бессмертного полка» 9 мая в Москве
Шествие участников «Бессмертного полка» 9 мая в Москве стартует в 15:00, сбор участников начнется в 12:30. Об этом сообщил сайт мэра столицы Сергея Собянина.
Присоединиться к шествию можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». В мэрии рекомендовали взять с собой паспорт, спиртные напитки, а также колющие и режущие предметы на мероприятие приносить запрещено.
Участники шествия пройдут от Ленинградского проспекта до Красной площади. Общая длина маршрута составит семь километров. Планируется, что в акции примут участие около одного миллиона человек.
В этот день станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» работать не будут будут.
В 2020 и 2021 году шествия не проводились из-за пандемии COVID-19.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, посетивший Мариуполь, сообщил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в этом году в Донецке или Луганске не будет, но время для этого скоро настанет.
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