Акция «Бессмертный полк» 9 мая отменена в приграничных районах Белгородчины

Администрация Белгородской области решили не проводить на этот раз ко Дню Победы традиционные шествия «Бессмертного полка» в девяти граничащих с Украиной муниципалитетах. Об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков.

При этом, по словам губернатора, в Белгороде подготовка к проведению мероприятий ко Дню Победы идёт полноценно. Что касается «Бессмертного полка», то вопрос о его проведении в самом областном центре будет принято позднее, учитывая складывающуюся оперативную обстановку.

Шествие «Бессмертного полка» задумывалось как народная инициатива 9 мая, однако со временем власти взяли её под свой контроль. Акция проходила в День Победы не только в России, но и за рубежом. Однако в этом году всё больше стран отказываются от проведения шествия из-за спецоперации РФ на Украине.

