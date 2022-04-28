Акция «Бессмертный полк» 9 мая отменена в приграничных районах Белгородчины
Администрация Белгородской области решили не проводить на этот раз ко Дню Победы традиционные шествия «Бессмертного полка» в девяти граничащих с Украиной муниципалитетах. Об этом объявил глава региона Вячеслав Гладков.
При этом, по словам губернатора, в Белгороде подготовка к проведению мероприятий ко Дню Победы идёт полноценно. Что касается «Бессмертного полка», то вопрос о его проведении в самом областном центре будет принято позднее, учитывая складывающуюся оперативную обстановку.
Шествие «Бессмертного полка» задумывалось как народная инициатива 9 мая, однако со временем власти взяли её под свой контроль. Акция проходила в День Победы не только в России, но и за рубежом. Однако в этом году всё больше стран отказываются от проведения шествия из-за спецоперации РФ на Украине.
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