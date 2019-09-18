Названо условие перехода на рабочую четырёхдневку
Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю появится после повышения производительности труда примерно на треть по сравнению с нынешним уровнем. Такую оценку дал старший вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.
«Все говорят про восьмичасовой рабочий день, а у нас он — с 8 утра и до 8 вечера… Это серьезный бизнес, который требует присутствия 24 часа 7 дней в неделю», — цитирует Ura.ru топ-менеджера.
Ранее было объявлено, что эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю может пройти на Урале на предприятиях Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также в Пермском крае.
Как заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в некоторых отраслях сокращение рабочей недели возможно уже сегодня, в других – дело отдалённого будущего.
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