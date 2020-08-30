Названо оптимальное время дневного сна

Около 20 минут достаточно, чтобы во сне днем восстановить силы. Об этом заявил доктор биологических наук Владимир Дорохов в интервью «Вечерней Москве»

«Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется "инерция сна"», - пояснил эксперт.

Дневной сон повышает риск смерти

На то, чтобы восстановиться после глубокого сна, необходимо от 20 до 40 минут. В условиях рабочего дня это сопровождается неудобствами.

Оптимальным временем для отдыха врач назвал промежуток между 13 и 15 часами.

«Наш организм устроен так, что в это время сонливость естественным образом повышается. А вот после 17 часов спать более часа не желательно — это может вызвать плохой сон ночью. Можно просто не уснуть», - сказал Дорохов.

Ранее НСН писала об открытии ученых из Университета города Рочестер (Нью-Йорк). Они утверждают, что бороться с деменцией помогает глубокий и крепкий сон.

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