Дневной сон повышает риск смерти

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае заявили, что дневной сон может быть смертельно опасен, если он длится более часа. Результаты исследования опубликованы в MedicalXpress.

Специалисты обобщили данные более 20 научных работ и проанализировали информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем.

Выяснилось, что у добровольцев, участвующих в исследованиях, которые регулярно спали днем более часа, на 34% увеличивался риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% — риск смерти по разным причинам. При этом продолжительный дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки, передает РЕН ТВ.