Дневной сон повышает риск смерти
Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае заявили, что дневной сон может быть смертельно опасен, если он длится более часа. Результаты исследования опубликованы в MedicalXpress.
Специалисты обобщили данные более 20 научных работ и проанализировали информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем.
Выяснилось, что у добровольцев, участвующих в исследованиях, которые регулярно спали днем более часа, на 34% увеличивался риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% — риск смерти по разным причинам. При этом продолжительный дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки, передает РЕН ТВ.
Китайские ученые также утверждают, то дневной сон любой продолжительности увеличивает риск смерти на 19%. Наиболее подвержены такому риску женщины и люди преклонного возраста (22% и 17% соответственно).
Ранее эксперт рассказал, почему на максимальной яркости экрана смартфона вред для зрения будет меньше, сообщает «Свободная пресса». А вот низкая яркость смартфона «убивает» зрение.
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