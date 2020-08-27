Дневной сон повышает риск смерти

Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае заявили, что дневной сон может быть смертельно опасен, если он длится более часа. Результаты исследования опубликованы в MedicalXpress.

Специалисты обобщили данные более 20 научных работ и проанализировали информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем.

Выяснилось, что у добровольцев, участвующих в исследованиях, которые регулярно спали днем более часа, на 34% увеличивался риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% — риск смерти по разным причинам. При этом продолжительный дневной сон был опасен только для тех, кто в целом спал более шести часов в сутки, передает РЕН ТВ.

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Китайские ученые также утверждают, то дневной сон любой продолжительности увеличивает риск смерти на 19%. Наиболее подвержены такому риску женщины и люди преклонного возраста (22% и 17% соответственно).

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ФОТО: flickr.com/Egor Rybakov
ТЕГИ:Ученые
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