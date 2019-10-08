Названо имя нового главы ФСИН

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. 30 сентября ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе. Корниенко возглавил ФСИН в июне 2012 года. О том, чья кандидатура была бы более подходящей для этой должности с точки зрения правозащитников, читайте в материале НСН.

