Названо имя нового главы ФСИН

8 октября 201914:17

Главой Федеральной службы исполнения наказания назначен Александр Калашников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает RT, Калашников ранее возглавлял управление ФСБ в республике Коми.

Другой информации о новом начальнике ФСИН на сайте пока не указано, отмечает Ura.ru.

ФСИН без головы

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. 30 сентября ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе. Корниенко возглавил ФСИН в июне 2012 года. О том, чья кандидатура была бы более подходящей для этой должности с точки зрения правозащитников, читайте в материале НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
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