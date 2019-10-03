ФСИН без головы

Президент Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. 30 сентября ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе. Корниенко возглавил ФСИН в июне 2012 года. За время его руководства службой стало известно о большом количестве фактов избиений и пыток заключенных сотрудниками ФСИН. С другой стороны, как заявлял накануне в эфире НСН Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, Корниенко и его первый заместитель Анатолий Рудый пришли во ФСИН, чтобы провести реформу: «у них мало что получилось за это время, но, по крайней мере, люди пытались», - сказал собеседник НСН, добавив, что предпочел бы видеть во главе ФСИН Анатолия Рудого, поскольку это «означало бы, что попытки реформы продолжаются».

О необходимости реформы ФСИН, причем, реформы радикальной, пишут и авторы доклада Центра перспективных управленческих решений о модернизации системы российских тюрем. Эксперты полагают, что служба исполнения наказаний должна быть преобразована из милитаризованного ведомства в гражданское. В докладе, выдержки из которого приводит РБК, отмечается провал и непоследовательность реформ, нацеленных на гуманизацию условий в местах лишения свободы. Современная система ФСИН унаследовала многие свойства советского ГУЛАГа, в том числе нелогичное распределение колоний по регионам, нарушающее право осужденных отбывать наказание недалеко от места жительства и встречаться с родными. У заключенных редко есть возможность работать и почти никогда нет возможности учиться, - говорится в докладе.

Остается открытым вопрос о преемнике Геннадия Корниенко на посту руководителя Федеральной службы исполнения наказаний. О вероятных кандидатах на эту должность НСН рассказывала накануне, когда место де-юре еще не было пусто. Вкратце наряду с нынешними заместителями директора ФСИН во главу службы прочат выходцев из ФСБ и Росгвардии.

Ответ на кадровый вопрос отчасти прояснит и будущее самой структуры: будут ли продолжены хотя бы попытки реформировать ведомство в рамках гуманизации пенитенциарной системы или ФСИН так и останется «Федеральной службой инквизиции», как мы однажды расшифровали эту аббревиатуру.

