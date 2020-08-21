Юрист рассказал о сложностях, стоящих перед новыми адвокатами Ефремова

«Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, дополнительные экспертизы. Расследование ДТП – это прежде всего технологический процесс, экспертный процесс. Лучше всего работать с самого начала», - сказал Трунов.

Конечно, суд обязан предоставить возможность вступающему в дело адвокату ознакомиться с материалами, но времени много не дадут на дополнительное расследование и экспертизы, хотя эти вопросы уже можно ставить перед судом, добавил юрист.

«Это ослабляет возможности адвоката, когда он входит в судебное дело, которое уже началось, но в принципе хороший специалист с этим справится», - заключил Трунов.

