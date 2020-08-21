Резник пока не собирается защищать Ефремова

Адвокат Генри Резник не намерен представлять интересы Михаила Ефремов до тех пор, пока из дела окончательно не выйдет его предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Об этом Резник заявил ТАСС. Он подчеркнул, что любой, кто сейчас вступит в защиту артиста, будет, по сути, «говорящей головой» его предыдущей команды адвокатов, поскольку они остались консультантами Ефремова.

«Так что, тот, кто уважает себя, вряд ли согласится с такими условиями. У меня уважение к себе, конечно, есть», - отметил Генри Резник.

При этом он добавил, что не готов рассуждать о том, вступит ли он в защиту артиста, если тот откажется от Эльмана Пашаева окончательно. По словам Резника, пока Михаил Ефремов или кто-либо из его представителей к нему не обращались.

Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева

Между тем, адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова сменить защитника. В беседе с «Известиями» он отметил, что ранее представлявший интересы актера Эльман Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество. Ранее Ефремов, который в суде отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявил, что хочет найти защитников «посильнее». Актер уточнил, что у него есть знакомые юристы Падва, Резник и Никольский, пишет РИА ФАН.

Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено на 24 августа в связи с необходимостью поиска для артиста нового защитника.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДТПСудАдвокатМихаил Ефремов
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