Июнь в Москве побил температурный рекорд за 142 года метеонаблюдений

Июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений. Об этом сообщает метеобюро Москвы, передает «Интерфакс».

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По данным метеобюро, предыдущий абсолютный рекорд июньской жары в Москве был установлен 21 июня 1901 года, тогда воздух прогрелся до 34,7 градусов выше нуля.

В среду 23 июня эти показатели были превышены на 0,1 градуса согласно итоговым данным центральной метеостанции на ВДНХ. Шестые сутки в столице сохраняется предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности.

В сообщении синоптиков указано, что в регионе "аномально жаркая погода". Отмечается, что среднесуточная температура поднялась выше нормы на 7-10 градусов. Кратковременные дожди, согласно данным метеорологов, придут в Москву не раньше пятницы.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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