Эксперт рассказала, сколько воды пить в жару

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога Арину Скоромную, ежедневная норма потребления воды зависит от веса человека и от климатических условий. Если температура не превышает норму, необходимое количество воды можно вычислить по специальной формуле - 30-35 миллилитров воды на килограмм веса тела.

Для тех людей, вес которых превышает 90 килограммов, норма может составлять три литра воды в день. При этом пить больше жидкости не нужно, чтобы не увеличивать нагрузку на почки.

Когда температура превышает климатическую норму за 30 градусов, количество потребляемой воды нужно увеличивать, но выпивать несколько глотков воды каждый раз при чувстве жажды.

Ранее Роспотребнадзор озвучил рекомендации о сокращении рабочего дня из-за жаркой погоды. Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При 29 градусах - на два часа, при температуре 30,5 рабочих день должен быть сокращен на четыре часа.

