Названо число умерших после заражения COVID-19 российских медиков
В России умерли более 70 медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, однако прирост новых случаев заражения снижается. Брико выразил надежду на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет переломлена в ближайшие дни, подчеркивает Свободная пресса.
В свою очередь, специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он подчеркнул, что аналитиками было разработано несколько сценариев. Согласно тому, что реализуется сейчас, пик эпидемии COVID-19 придется на первую декаду мая. В Москве же он наступит на несколько дней раньше, чем в других регионах.
Напомним, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 100 тысячам и составило 99 399 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране отметили, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 5 841 инфицированных.
За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 972 человек, выздоровели более десяти тысяч пациентов.
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Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru