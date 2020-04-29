Названо число умерших после заражения COVID-19 российских медиков

В свою очередь, специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что аналитиками было разработано несколько сценариев. Согласно тому, что реализуется сейчас, пик эпидемии COVID-19 придется на первую декаду мая. В Москве же он наступит на несколько дней раньше, чем в других регионах.

Напомним, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 100 тысячам и составило 99 399 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране отметили, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 5 841 инфицированных.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 972 человек, выздоровели более десяти тысяч пациентов.

