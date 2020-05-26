Названо число россиян, игнорирующих режим самоизоляции

Более 82% опрошенных Фондом «Общественное мнение» россиян заявили, что соблюдают требования режима самоизоляции. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные проведенного исследования. При этом, 15% респондентов заявили, что не считают нужным делать это.

В ходе опроса выяснилось, что больше всего нарушителей самоизоляции – 24% - в возрастной группе от 18 до 30 лет. Среди респондентов старше 60 лет о соблюдении всех необходимых предписаний заявили 92%.

Также социологи добавили, что 33% участников опроса из-за ограничений отказались от увлечений и любимых занятий.