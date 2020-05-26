Названо число россиян, игнорирующих режим самоизоляции

Более 82% опрошенных Фондом «Общественное мнение» россиян заявили, что соблюдают требования режима самоизоляции. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные проведенного исследования. При этом, 15% респондентов заявили, что не считают нужным делать это.

В ходе опроса выяснилось, что больше всего нарушителей самоизоляции – 24% - в возрастной группе от 18 до 30 лет. Среди респондентов старше 60 лет о соблюдении всех необходимых предписаний заявили 92%.

Также социологи добавили, что 33% участников опроса из-за ограничений отказались от увлечений и любимых занятий.

Москва вновь смягчает коронавирусные ограничения

Ранее НСН сообщала, что выход из режима самоизоляции, который регионы России постепенно начинают смягчать, может сопровождаться стрессом и страхом. Как пишет ТАСС, об этом заявили специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они подчеркнули, что этот процесс необходимо начинать с малых и простых шагов, например, небольшой прогулки во дворе собственного дома.

Эксперты пояснили, что во время выхода из самоизоляции многие жители России могут испытывать негативные эмоции. Они связаны с раздражением из-за медленного снятия ограничений, чувством беспомощности и дискомфорта, необходимостью вновь менять режим дня, восстанавливать очные социальные контактов – с рабочим коллективом и знакомыми.

Кроме того, психологи призывают не воспринимать период выхода из изоляции как возвращение к чему-то старому. Они советуют отнестись к этому, как к новому этапу с новыми возможностями.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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