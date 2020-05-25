Москва вновь смягчает коронавирусные ограничения

О новом этапе смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это становится возможным, поскольку ситуация с заболеваемостью в городе постепенно улучшается, - пояснил Собянин. По его словам, с 26 мая будет разрешено посещение 13-ти приютов для животных волонтерами: не более 15 человек ежедневно, маски и перчатки строго обязательны, - указал градоначальник. Напомним, уже сегодня в Москве возобновили работу многофункциональные центры «Мои документы», а также каршеринг. Остальные ограничения в городе действуют до 31 мая.

О следующем этапе возвращения Москвы к полноценной жизнедеятельности ранее этим днем рассказал журналистам заместитель столичного мэра. По словам Владимира Ефимова, речь пойдет о возобновлении непродовольственной торговли, затем – об открытии сферы бытовых услуг. И то и другое очень важно для экономики, поскольку в непродовольственной торговле занято большое количество людей и она является ключевым элементом «товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя», а в сфере услуг традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, - пояснил чиновник. К тому же этот сектор очень влияет на комфорт жизни в городе: современный мегаполис невозможно представить без сервисов, которые он предлагает», добавил заммэра.

Возможность открытия предприятий сферы услуг уже рассматривают подмосковные власти. В рамках следующего этапа смягчения ограничений на территории Московской области смогут открыться рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские и другие объекты, - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Точных сроков возобновления работы в этой сфере он называть не стал.

23 российских региона готовы к первому этапу снятия ограничительных мер, - сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В рамках рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором, регионам следует в зависимости от эпидемиологической ситуации отменять ограничения поэтапно, начиная с занятий спортом на открытом воздухе и прогулок с детьми. Далее, на втором этапе, возможно открытие образовательных учреждений и магазинов, и только на третьем - парков и скверов.

А вот санитарно-гигиенические требования, повсеместно введенные из-за коронавируса, останутся с нами дольше, чем режим самоизоляции. Те же маски придется носить еще по меньшей мере месяц-другой, - следует из слов главы Роспотребнадзора, сказанных на брифинге в Доме правительства. «С вирусом нам придется жить долго. И масочный режим нам придется соблюдать», - предупредила Анна Попова.

