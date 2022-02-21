Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Россияне в среднем готовы потратить на подарки в честь 23 Февраля и 8 Марта 3,5 тысячи рублей, что на 6,5 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon.

В опросе приняли участие 1000 человек, пишут «Известия».

Аналитики выяснили, что почти 40 процентов опрошенных потратят на подарки к 23 Февраля от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей, 17 процентов — менее тысячи рублей, и только 11 процентов россиянок готовы расстаться с более чем 5 тысячами рублей.

На покупки к 8 Марта участники опроса собираются выделить от 2 тысяч до 4,5 тысячи рублей. А 19 процентов россиян ищут товары дороже 5 тысяч рублей. Чисто символические подарки менее чем за тысячу рублей планируют преподнести 8 процентов мужчин.

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Исследование также показало, что в антирейтинг подарков для мужчин попали носки, для женщин — кухонные принадлежности, текстиль и техника для дома, а также сладости и товары для душа.

Каждый десятый опрошенный мужчина сказал, что обрадуется какому угодно подарку, а женщины заявили, что порадовались бы парфюму (28 процентов), гаджету (18), цветам (33) или ювелирным изделиям (16).

Ранее сообщалось, что наиболее популярными подарками на День святого Валентина в Москве стали цветы, духи и украшения.

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ФОТО: pixabay.com
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