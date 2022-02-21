Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Россияне в среднем готовы потратить на подарки в честь 23 Февраля и 8 Марта 3,5 тысячи рублей, что на 6,5 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon.

В опросе приняли участие 1000 человек, пишут «Известия».

Аналитики выяснили, что почти 40 процентов опрошенных потратят на подарки к 23 Февраля от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей, 17 процентов — менее тысячи рублей, и только 11 процентов россиянок готовы расстаться с более чем 5 тысячами рублей.

На покупки к 8 Марта участники опроса собираются выделить от 2 тысяч до 4,5 тысячи рублей. А 19 процентов россиян ищут товары дороже 5 тысяч рублей. Чисто символические подарки менее чем за тысячу рублей планируют преподнести 8 процентов мужчин.