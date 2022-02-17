SuperJob: Почти четверть россиян не получат подарки на 23 февраля

Подарки на День защитника отечества не получит каждый четвертый россиянин (23%). Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.ru.

При этом, по данным источника, 15% россиян не хотят получать подарки на 23 февраля, так как «не считают его своим праздником».

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13% опрошенных отмечают, что лучшим подарком для них являются деньги, 7% - одежда, 4% - автомобиль или мотоцикл. 3% респондентов заявили, что мечтают об оружии, отдыхе или путешествии. Еще 8% - о любви и заботе.

В 2021 году эксперты Deloitte сообщали, что россияне на День защитника отечества в качества подарка предпочитают деньги, бытовую технику и гаджеты.

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ФОТО: pixabay.com
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