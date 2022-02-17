SuperJob: Почти четверть россиян не получат подарки на 23 февраля

Подарки на День защитника отечества не получит каждый четвертый россиянин (23%). Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.ru.

При этом, по данным источника, 15% россиян не хотят получать подарки на 23 февраля, так как «не считают его своим праздником».