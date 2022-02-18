Названы самые популярные подарки в Москве на День святого Валентина

Самыми популярными подарками на День святого Валентина в Москве стали цветы, духи и украшения. Об этом сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

К тому же 14 февраля в Москве также увеличились продажи кондитерских изделий и число посещений ресторанов и кафе. Оборот заведений по сравнению с прошлой неделей увеличился на 43%.

По данным источника, обороты цветочных магазинов в День всех влюбленных выросли почти в семь раз по сравнению с 7 февраля и составили более 180 миллионов рублей. Отмечается, что москвичи выбирали более дорогие букеты, средний чек на которые составил около двух с половиной тысяч рублей.

Всплеск по выручке в парфюмерных магазинах Москвы оказался более плавным, так как жители столицы позаботились о таких подарках заранее. Так, в период с 7 по 13 февраля среднесуточный оборот магазинов косметики увеличился на 15,4%, составив более четырех с половиной миллионов рублей.

При этом в первую неделю февраля показатели достигли четырех миллионов рублей. Однако выручка таких магазинов 14 февраля составила более шести с половиной миллионов рублей, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей почти в два раза.

Похожая ситуация наблюдалась в столичных магазинах украшений, которые к празднику обычно тоже покупаются заранее. Так, средняя дневная выручка ювелирных салонов в период с 7 по 13 февраля увеличилась на 16,5% и составила 343,5 миллиона рублей. Причем в выходные показатели преодолели отметку в 450 миллионов рублей.

Пиковый спрос на украшения наблюдался именно 14 февраля. В этот день выручка ювелирных магазинов достигла более 490 миллионов рублей, что вдвое выше, чем 7 февраля.

