Подсчитана стоимость новогоднего ужина россиян

Кроме того, стало известно, что 68% респондентов планируют отметить Новый год дома с близкими. А 85% из них посвятят время накануне торжества приготовлению праздничного ужина, сообщает Ura.ru.

Самыми популярными продуктами, которые приобретаются для застолья являются фрукты, овощи, сыр, мясо птицы и рыбы, а также различные мясные продукты.

Ранее «Свободная пресса» сообщила, что последний день этого года будет рабочим для половины российских компаний.

Ранее специалисты рассказали россиянам, как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. НСН сообщала, что диетолог Елена Соломатина посоветовала заменить калорийные блюда более полезными аналогами.

