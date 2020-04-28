Названа самая уязвимая перед COVID-19 группа крови

Добавим, по состоянию на 28 апреля, в России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 93 558 человек, отмечает RT.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 867 человек, выздоровели 8 456 пациентов.

Отметим, что более 25 тысяч человек ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. По этому показателю мегаполис стал абсолютным лидером среди регионов России.

Отмечается, что в сутки на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысяч исследований. Анализы проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Тестирование на COVID-19 проходят люди с признаками ОРВИ, а также пациенты с пневмонией и те, кто проживает с человеком с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



