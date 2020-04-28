Названа самая уязвимая перед COVID-19 группа крови
Во время пандемии коронавирусной инфекции люди со второй группой крови могут быть в зоне риска. Об этом заявил детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Он подчеркнул, что среди умерших пациентов с COVID-19 число людей со второй группой крови доходило до 40%, пишет АГН Москва.
Добавим, по состоянию на 28 апреля, в России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 93 558 человек, отмечает RT.
За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 867 человек, выздоровели 8 456 пациентов.
Отметим, что более 25 тысяч человек ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. По этому показателю мегаполис стал абсолютным лидером среди регионов России.
Отмечается, что в сутки на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысяч исследований. Анализы проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Тестирование на COVID-19 проходят люди с признаками ОРВИ, а также пациенты с пневмонией и те, кто проживает с человеком с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru