В Москву поставили 100 тыс экспресс-тестов для медиков на иммунитет к COVID-19
В Москве поставлено не менее ста тысяч экспресс-тестов на выявление наличия иммунитета к COVID-19 у всех медицинских работников в учреждения здравоохранения столицы. Об этом проинформировала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в городе постоянно увеличивается число граждан, которые в обязательном порядке проходят тестирование.
В частности, уже организована проверка пациентов, которые поступают на лечение в неинфекционные больницы. Цель такого скрининга – недопущение возникновения и распространения очагов коронавирусной инфекции. В мегаполисе силами городских, федеральных и частных лабораторий выполняется уже более 20 тысяч анализов в сутки.
Сейчас в российской столице в обязательном порядке тест на COVID-19 берется у людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Кроме того, тестирование проходят пациенты с пневмонией и все, кто живет с инфицированными коронавирусом. Также обеспечен скрининг сотрудников городских служб, которые контактируют с гражданами - медицинских и социальных работников, работников транспорта, ЖКХ, МВД.
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