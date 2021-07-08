Названа самая непривлекательная профессия

СМИ назвали самую непривлекательную профессию. Среди множества вакансий наихудший результат показало место врача-трансфузиолога. Из 500 тыс. рабочих мест на позицию медика, который переливает кровь, откликнулись всего 0,29% раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперимент сервиса «Зарплата.ру».

В исследовании сказано, что вакансии трансфузиологов открыты во всех регионах России, а спрос на них вырос в 4 раза. Чаще всего в этих специалистах нуждаются государственные медучреждения, часто с пометкой «переезд» в отдалённые северные посёлки. Дошло до того, что рассматриваются даже кандидаты без опыта работы.

Кроме того, оказалось сложно найти мойщика котлов в заведениях общепита (0,2% откликов) и перегонщиков машин каршеринга (1% отзывов).

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина указал лучшие карьерные сферы.



