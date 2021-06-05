Спецпредставитель Путина раскрыл лучшие карьерные сферы

По словам спецпредставителя, в скором времени потребуются люди, которые «умеют раскапывать исторические массивы данных», и появится множество новых профессий в этой сфере: специалисты по дата-майнингу, дата-археологи и другие.

Дмитрий Песков прогнозирует рост сферы обработки больших данных в ближайшие 25-30 лет, прежде всего, развитие направления чистки данных. По его словам, зарплата профессионала в этой сфере составляет 300-400 тысяч рублей.

Также будут востребованы специалисты в логистике, туризме и в сфере медицины, сообщает РИА Новости.

«В первую очередь, внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем "зеленой" повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе», - сказал Дмитрий Песков.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.

«Рынок вакансий уходит в цифровизацию, но не надо преувеличивать значение этого явления. Будут востребованы специалисты с высоким навыком владения IT-технологиями, а также специалисты в тех областях, где IT-технологии в силу разных причин не могут быть использованы. Самая примитивная профессия из таких - это сиделки. Роботы могут с этим справиться, но человеку нужен человек», - отметила она.

