Спецпредставитель Путина раскрыл лучшие карьерные сферы
Работа с данными, логистика, туризм и медицина являются лучшими направлениями для развития карьеры в ближайшем будущем, заявил спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам спецпредставителя, в скором времени потребуются люди, которые «умеют раскапывать исторические массивы данных», и появится множество новых профессий в этой сфере: специалисты по дата-майнингу, дата-археологи и другие.
Дмитрий Песков прогнозирует рост сферы обработки больших данных в ближайшие 25-30 лет, прежде всего, развитие направления чистки данных. По его словам, зарплата профессионала в этой сфере составляет 300-400 тысяч рублей.
Также будут востребованы специалисты в логистике, туризме и в сфере медицины, сообщает РИА Новости.
«В первую очередь, внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем "зеленой" повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе», - сказал Дмитрий Песков.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.
«Рынок вакансий уходит в цифровизацию, но не надо преувеличивать значение этого явления. Будут востребованы специалисты с высоким навыком владения IT-технологиями, а также специалисты в тех областях, где IT-технологии в силу разных причин не могут быть использованы. Самая примитивная профессия из таких - это сиделки. Роботы могут с этим справиться, но человеку нужен человек», - отметила она.
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