Названа самая частая причина отказа в приеме на работу
Самой частой причиной отказа в приёме на работу стало несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. В первом полугодии 2021-го – это причина почти каждого третьего отказа. Об этом говорят данные исследования, проведенного рекрутиноговой платформой hh.ru и облачной CRM Talantix. Также отмечается, что в топ-10 причин вошли отказы из-за возраста, пола или национальности.
Кроме того, достаточно часто встречаются отказы из-за отсутствия у соискателя требуемых навыков и квалификации, а также несоответствия личных качеств потенциального работника корпоративной культуре.
А ранее стало известно, что самую большую зарплату на удаленке в России в августе предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из данных сервиса «Работа.ру».
Компании по разработке мобильных приложений готовы платить таким сотрудникам до 300 тысяч рублей. При этом, работодатель ищет человека с опытом работы от 2 лет.
Второе место по уровню заработной платы занимает аналитик-консультант в области спортивной аналитики, ему предлагают зарплату в 230 тысяч рублей. При этом агентства ищут человека с опытом работы не менее 3 лет. На третьей строчке – рекрутер, который на удаленке может заработать до 150 тысяч рублей.
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