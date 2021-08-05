Опрос: каждый третий россиянин работает в полутьме

Каждый третий гражданин России трудится в полутьме. Это выяснилось в ходе опроса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опрос центра сервиса «Зарплата.ру».

Треть участников эксперимента сообщила, что в помещениях, где они работают, отсутствуют окна. Иногда наши граждане трудятся в полуподвалах, окна которых – на уровне тротуара. Частенько подобные объекты берут в аренду компании, связанные со сферой услуг, общепитом, производством, продажами и дополнительным образованием.

Примечательно, что только 7% респондентов убеждены, что отсутствие в офисе естественного света напрямую влияет на здоровье и самочувствие, остальные не видят в этом проблемы, если их устраивает оплата труда.

Ранее эксперты узнали самую частую причину увольнений в России.


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ФОТО: pixabay.com
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