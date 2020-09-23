Названа причина смерти аспирантки доцента-потрошителя Анастасии Ещенко

Причиной смерти аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, стали выстрелы в голову с близкого расстояния. Об этом в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга заявил судмедэксперт. Известно, что завотделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Санкт-Петербурга Виктор Василенко стал последним свидетелем стороны обвинения, отмечает РИА Новости. Он подтвердил уже звучавшие в суде заключения о причинах смерти Ещенко – нескольких выстрелах в голову.

«Выстрелы производились с близкого расстояния, это от 15, 20, 30 сантиметров до полутора метров», - заявил Василенко.

Кроме того, он подчеркнул, что голова и шея аспирантки имеют характерные повреждения от удушения.

Родители убитой историком Соколовым аспирантки отказались от компенсации

Напомним, в ноябре минувшего года в Санкт-Петербурге у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали и романтические отношения. Позже суд арестовал доцента.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУбийствоОлег Соколов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры