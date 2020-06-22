Родители убитой историком Соколовым аспирантки отказались от компенсации
Родители аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил доцент Олег Соколов, не будут подавать гражданский иск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александру Бакшееву.
По её словам, никаких финансовых компенсаций со стороны Соколова её подзащитные не ждут, примирение с ним считают невозможным.
В понедельник, 22 июня, Октябрьский суд Петербурга допросил врача-реаниматолога, который осматривал Соколова после того, как историка выловили из реки Мойки. В его рюкзаке позже нашли останки девушки, которая жила с ним. Мотивом преступления он позже назвал ссору.
На последнем заседании Соколов не стал отвечать на вопрос суда о том, признаёт ли он вину.
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