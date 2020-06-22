Родители убитой историком Соколовым аспирантки отказались от компенсации

По её словам, никаких финансовых компенсаций со стороны Соколова её подзащитные не ждут, примирение с ним считают невозможным.

В понедельник, 22 июня, Октябрьский суд Петербурга допросил врача-реаниматолога, который осматривал Соколова после того, как историка выловили из реки Мойки. В его рюкзаке позже нашли останки девушки, которая жила с ним. Мотивом преступления он позже назвал ссору.

На последнем заседании Соколов не стал отвечать на вопрос суда о том, признаёт ли он вину.

