Родители убитой историком Соколовым аспирантки отказались от компенсации

Родители аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил доцент Олег Соколов, не будут подавать гражданский иск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александру Бакшееву.

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По её словам, никаких финансовых компенсаций со стороны Соколова её подзащитные не ждут, примирение с ним считают невозможным.

В понедельник, 22 июня, Октябрьский суд Петербурга допросил врача-реаниматолога, который осматривал Соколова после того, как историка выловили из реки Мойки. В его рюкзаке позже нашли останки девушки, которая жила с ним. Мотивом преступления он позже назвал ссору.

На последнем заседании Соколов не стал отвечать на вопрос суда о том, признаёт ли он вину.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:СудУбийствоОлег Соколов
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