Названа причина пожара в башне Capital Towers в Москве

По его словам, загорелись строительные леса. Дым из небоскреба заметили очевидцы. Площадь возгорания, согласно предварительным данным, составила около одного квадратного метра.

Огонь вспыхнул в результате сварочных работ, его потушили до прибытия пожарных. По данным спасателей, никто не пострадал.

Комплекс Capital Towers строится на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром Москва-Сити. Он состоит из трех башен по 66 этажей.

Как сообщалось ранее, строительство моста через Москву-реку, который соединит деловой центр «Москва-Сити» с правым берегом реки, завершено более чем на 80%.

