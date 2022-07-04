Названа причина пожара в башне Capital Towers в Москве
В одной из башен Capital Towers в центре Москвы произошел пожар, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, загорелись строительные леса. Дым из небоскреба заметили очевидцы. Площадь возгорания, согласно предварительным данным, составила около одного квадратного метра.
Огонь вспыхнул в результате сварочных работ, его потушили до прибытия пожарных. По данным спасателей, никто не пострадал.
Комплекс Capital Towers строится на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром Москва-Сити. Он состоит из трех башен по 66 этажей.
Как сообщалось ранее, строительство моста через Москву-реку, который соединит деловой центр «Москва-Сити» с правым берегом реки, завершено более чем на 80%.
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