В одной из башен «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром
Лифт с пассажиром частично обрушился в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», пострадавший отделался ушибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел в здании на Пресненской набережной накануне днем.
«Он [лифт] сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы», — рассказал источник.
Полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.
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