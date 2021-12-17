В одной из башен «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром

Лифт с пассажиром частично обрушился в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», пострадавший отделался ушибами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Лифт с десятью пассажирами сорвался в шахту на юго-западе Москве

Отмечается, что инцидент произошел в здании на Пресненской набережной накануне днем.

«Он [лифт] сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы», — рассказал источник.

Полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости
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