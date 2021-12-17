В одной из башен «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром

Отмечается, что инцидент произошел в здании на Пресненской набережной накануне днем.

«Он [лифт] сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы», — рассказал источник.

Полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.

