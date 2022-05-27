Вице-мэр Ефимов: Мост у «Москва-Сити» построен на 80%

Строительство моста через Москву-реку, который соединит деловой центр «Москва-Сити» с правым берегом реки, завершено более чем на 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестор, возводящий мост по концессионному соглашению с городом, вложит 68 миллиардов рублей. Сооружение станет частью северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП).

«Первая платная автомобильная дорога столицы должна открыться в конце 2023 года. Сегодня завершается строительство моста через Москву-реку вблизи делового центра. Готовность объекта оценивается более чем на 80 процентов», - уточнил Ефимов.

Сейчас строители закончили монтаж вантовой части моста и приступили к бетонированию монолитных парапетных ограждений на нем и на съезде к Пресненской набережной. Эта часть работ по плану завершится в июне-июле, и в августе сооружение будет полностью готово.

Новая магистраль станет первой платной бессветофорной автодорогой внутри Москвы, построенной на средства частного инвестора. Власти рассчитывают, что он улучшит транспортную ситуацию в столице. Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, благодаря трассе появится дополнительная связь между МКАД и ТТК, что улучшит транспортную доступность для 800 тысяч жителей города.

«Часть транспорта перейдет на СДКП, поэтому прилегающие магистрали станут свободнее в среднем на 11 процентов. Кутузовский проспект, Рублевское и Можайское шоссе, Северо-Западную хорду личные автомобили будут проезжать примерно на 6,5 минуты быстрее», - рассказал он.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, сейчас сооружено уже пять из восьми опор эстакады, оставшиеся будут возводиться в июле после демонтажа теплосети. Срок готовности съездов на улицу Барклая и на Кутузовский проспект - октябрь 2023 года, уточнил он.

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ФОТО: pixabay.com
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