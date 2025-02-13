Названа причина крушения танкера «Волгонефть-239» в Черном море

«Мы полагаем, что причиной крушения... стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна», - сказала она в суде.

Представитель обвинения, в свою очередьЮ указал, что на 30 ноября 2024 года было назначено освидетельствование судна, однако танкер не был предоставлен, в связи с чем действие квалификационных документов было приостановлено.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Чёрном море, штрафы за нарушение технических регламентов, сообщает РЕН ТВ.

