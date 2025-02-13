На танкере в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение после взрыва

Уже третий поврежденный участок корпуса выявлен на танкере Koala в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области после взрыва в машинном отделении. Дефект обнаружили водолазы, они продолжают обследовать судно, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.

По данным ведомства, специалисты Морспасслужбы разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера, а также создали чертежи с размерами пробоин. Сейчас идет подготовка к откачке мазута с танкера. Перед этим топливо необходимо будет прогреть горячим паром, который будет подаваться с берега по специальным трубам.