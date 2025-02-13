На танкере в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение после взрыва

Уже третий поврежденный участок корпуса выявлен на танкере Koala в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области после взрыва в машинном отделении. Дефект обнаружили водолазы, они продолжают обследовать судно, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.

По данным ведомства, специалисты Морспасслужбы разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера, а также создали чертежи с размерами пробоин. Сейчас идет подготовка к откачке мазута с танкера. Перед этим топливо необходимо будет прогреть горячим паром, который будет подаваться с берега по специальным трубам.

Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев

Вокруг аварийного судна установлены боновые заграждения. Разлива нефтепродуктов не допущено. Для контроля ситуации в район ЧП пришло аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев». Танкер под флагом Антигуа и Барбуды прибыл в Усть-Лугу из Сингапура 6 февраля. Судно загрузили мазутом (130 тысяч тонн). В ночь на 9 февраля при подготовке главного двигателя к работе на танкере произошло три взрыва в районе машинного отделения. Экипаж эвакуировали на берег. Никто не пострадал.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», машинное отделение затоплено. По данным СМИ, среди вероятных причин следователи рассматривают диверсию, хотя по официальной версии властей взрывы имеют техногенный характер.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Александр Дрозденко
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьВзрывСудно

Горячие новости

Все новости

партнеры