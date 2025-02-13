На танкере в порту Усть-Луга обнаружено третье повреждение после взрыва
Уже третий поврежденный участок корпуса выявлен на танкере Koala в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области после взрыва в машинном отделении. Дефект обнаружили водолазы, они продолжают обследовать судно, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.
По данным ведомства, специалисты Морспасслужбы разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера, а также создали чертежи с размерами пробоин. Сейчас идет подготовка к откачке мазута с танкера. Перед этим топливо необходимо будет прогреть горячим паром, который будет подаваться с берега по специальным трубам.
Вокруг аварийного судна установлены боновые заграждения. Разлива нефтепродуктов не допущено. Для контроля ситуации в район ЧП пришло аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев». Танкер под флагом Антигуа и Барбуды прибыл в Усть-Лугу из Сингапура 6 февраля. Судно загрузили мазутом (130 тысяч тонн). В ночь на 9 февраля при подготовке главного двигателя к работе на танкере произошло три взрыва в районе машинного отделения. Экипаж эвакуировали на берег. Никто не пострадал.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», машинное отделение затоплено. По данным СМИ, среди вероятных причин следователи рассматривают диверсию, хотя по официальной версии властей взрывы имеют техногенный характер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru