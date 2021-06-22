Гинцбург назвал препарат для ревакцинации

Гинцбург отметил, что препарат подходит для повторной вакцинации даже тем, кто прививался «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». При этом он подчеркнул, что в качестве повторной прививки достаточно и «Спутника Лайт», который является первым компонентом «Спутника V», пишет Газета.ру.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что в период активности коронавируса необходимо снова прививаться раз в полгода, а в спокойное время достаточно и одного раза в год. Кроме того, сейчас уже прошедшим вакцинацию стоит вновь сделать прививку из-за опасности индийского штамма COVID-19, для защиты от которого требуется больше антител, сообщил РЕН ТВ.

