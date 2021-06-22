Гинцбург назвал препарат для ревакцинации
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для ревакцинации подходит «Спутник V», сообщило РИА Новости.
Гинцбург отметил, что препарат подходит для повторной вакцинации даже тем, кто прививался «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». При этом он подчеркнул, что в качестве повторной прививки достаточно и «Спутника Лайт», который является первым компонентом «Спутника V», пишет Газета.ру.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, что в период активности коронавируса необходимо снова прививаться раз в полгода, а в спокойное время достаточно и одного раза в год. Кроме того, сейчас уже прошедшим вакцинацию стоит вновь сделать прививку из-за опасности индийского штамма COVID-19, для защиты от которого требуется больше антител, сообщил РЕН ТВ.
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