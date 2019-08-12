Названа дата суда о лишении прав пары, пришедшей на митинг с ребёнком
Исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав пары, пришедшей на несогласованный митинг 27 июля с ребёнком, рассмотрит Перовский районный суд столицы 28 августа. Об этом сообщает АГН «Москва».
«На 28 августа в 9:15 назначена досудебная подготовка по иску лишении Проказовых родительских прав», — сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.
Напомним, московская прокуратура ходатайствовала о лишении родительских прав семейной пары Проказовых, которая 27 июля пришла с годовалым ребенком на несанкционированную властями акцию в центре российской столицы. Ведомство указало, что супруги передачи ребенка третьему лицу, чем подвергли жизнь и здоровье ребенка опасности. Позже стало известно, что человек, которому пара передала сына, является членом семьи — братом матери ребёнка и крёстным. Им оказался Сергей Фомин, подозреваемый по делу о массовых беспорядках в столице. По словам самой пары, они не участвовали в акции, а гуляли. На их пути не было правоохранителей, утверждают родители ребёнка.
Добавим, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Названа дата суда о лишении прав пары, пришедшей на митинг с ребёнком
- Кураев рассказал, почему нужно наказать гатчинского священника
- Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась на 100 тыс. га
- Памфилова ответила на требование Яшина перенести московские выборы
- Синоптики пообещали москвичам возвращение лета