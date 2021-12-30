Названа дата похорон журналиста Просвирнина

Российского журналиста Егора Просвирнина, погибшего в центре Москвы, похоронят 4 января, сообщает телеканал «360».

СМИ: погибший журналист Просвирнин перед смертью был под действием наркотиков

Он будет покоиться на Троекуровском кладбище. Время прощания будет объявлено позже.

Смерть 35-летнего журналиста Егора Просвирнина была несчастным случаем. Об этом сообщается в Telegram-канале основанного им издания «Спутник и погром» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Отмечается, что несмотря на массу рабочих проблем, главный редактор «не планировал капитуляций ни в каком виде», у него были планы на следующий год.

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