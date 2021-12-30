Названа дата похорон журналиста Просвирнина

Он будет покоиться на Троекуровском кладбище. Время прощания будет объявлено позже.

Смерть 35-летнего журналиста Егора Просвирнина была несчастным случаем. Об этом сообщается в Telegram-канале основанного им издания «Спутник и погром» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Отмечается, что несмотря на массу рабочих проблем, главный редактор «не планировал капитуляций ни в каком виде», у него были планы на следующий год.

