«Спутник и погром» считает смерть журналиста Просвирнина несчастным случаем

«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет. <…> Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи», - также говорится в соцсети.

Отмечается, что несмотря на массу рабочих проблем, главный редактор «не планировал капитуляций ни в каком виде», у него были планы на следующий год.

В сообщении говорится, что в понедельник, 27 декабря, «Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем», поссорился с женой Мариной, которая после этого ушла из квартиры, в которой находится Просвирнин, а позже женщине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Приехав на место, Марина обнаружила, что выпавший из окна мужчина - ее муж.

