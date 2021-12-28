«Спутник и погром» считает смерть журналиста Просвирнина несчастным случаем

Смерть 35-летнего журналиста Егора Просвирнина была несчастным случаем. Об этом сообщается в Telegram-канале основанного им издания «Спутник и погром» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

В сообщении отмечается, что все известные обстоятельства о смерти говорят о том, что это был несчастный случай. По данным ресурса, в квартире Просвирнина не было найдено предсмертной записки.

СМИ: погибший журналист Просвирнин перед смертью был под действием наркотиков

«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет. <…> Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи», - также говорится в соцсети.

Отмечается, что несмотря на массу рабочих проблем, главный редактор «не планировал капитуляций ни в каком виде», у него были планы на следующий год.

В сообщении говорится, что в понедельник, 27 декабря, «Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем», поссорился с женой Мариной, которая после этого ушла из квартиры, в которой находится Просвирнин, а позже женщине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Приехав на место, Марина обнаружила, что выпавший из окна мужчина - ее муж.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СмертьЖурналисты
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