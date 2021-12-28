СМИ: погибший журналист Просвирнин перед смертью был под действием наркотиков
Погибший в Москве бывший редактор запрещенного в России издания «Спутник и Погром» Егор Просвирнин был в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал «360».
Перед гибелью мужчина вел себя неадекватно, по предварительным данным, находясь под действием наркотического и алкогольного опьянения. Ему вызывали бригаду медиков, чтобы сделать укол, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
После этого Просвирнин якобы заперся в комнате съемной квартиры, устроил там разгром, разбил стекла. Чтобы оказаться внутри, стражам порядка пришлось лезть через балкон жилища.
Как сообщалось ранее, экс-редактор получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков. Просвирнину было 35 лет. Просвирнин был главным редактором издания «Спутник и погром», которое запрещено в России с 2017 года.
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