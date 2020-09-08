Названа дата начала исследований «детской вакцины» в России

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от COVID-19 для детей могут стартовать уже через девять месяцев.

При этом он подчеркнул, что сначала должны завершиться испытания на взрослых. Как заявил Гинцбург агентству ТАСС, сначала нужно дождаться окончания пострегистрационной фазы.