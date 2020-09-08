Названа дата начала исследований «детской вакцины» в России

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от COVID-19 для детей могут стартовать уже через девять месяцев.

При этом он подчеркнул, что сначала должны завершиться испытания на взрослых. Как заявил Гинцбург агентству ТАСС, сначала нужно дождаться окончания пострегистрационной фазы.

«Детская вакцина». В России придумали «легкий» препарат от COVID-19

Ранее профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил радио Sputnik, что россияне смогут получить разные виды вакцины, в том числе более легкий вариант. Связано это с тем, что в тестировании вакцины принимают участие только люди старше 18 лет, однако препарат должен будет подходить и для детей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вакцина
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