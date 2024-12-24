Названа дата индексации пенсий военным пенсионерам

Индексация пенсий военным пенсионерам в России произойдет 1 октября 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.

Соцдоплата для пенсионеров вырастет до 25 850 рублей

По ее словам, выплата увеличится на 4,5%. После последнего повышения процент замещения денежного довольствия российских военных пенсионеров составил 89,83% - это выше показателей, установленных соответствующими нормами законодательства.

Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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