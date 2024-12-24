Названа дата индексации пенсий военным пенсионерам
24 декабря 202404:31
Индексация пенсий военным пенсионерам в России произойдет 1 октября 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.
По ее словам, выплата увеличится на 4,5%. После последнего повышения процент замещения денежного довольствия российских военных пенсионеров составил 89,83% - это выше показателей, установленных соответствующими нормами законодательства.
Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа дата индексации пенсий военным пенсионерам
- Попова раскритиковала доклад США о происхождении COVID-19
- Спецпосланник Трампа заявил, что политик хочет мира между Россией и Украиной
- СМИ: В США госпитализирован экс-президент Клинтон
- СМИ: К границе РФ приблизился американский беспилотник, наводящий ATACMS
- СМИ: Украина работает над способной долететь до Москвы ракетой
- Совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву
- ФРГ остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн
- ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Ростове
- Хинштейн: Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru